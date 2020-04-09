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هل يرفع التدخين خطر الإصابة بكورونا؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أوتاوا

كشفت دراسة جديدة نشرت نتائجها أمس أن التدخين قد يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق رفع الإنزيمات التي تسمح للفيروس بالوصول إلى خلايا الرئة.

وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء بأن الدراسة التي نشرت في مجلة يوروبيان ريسبايراتوري أظهرت أن المدخنين والأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن قد يكون لديهم مستويات مرتفعة من إنزيم إيه سي إي2-، الذي يساعد الفيروس على دخول خلايا الرئتين، حيث يتكاثر.

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وقد اكتشف أن السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم والحالات المرضية المزمنة الأخرى، تعد من العوامل التي تجعل الأفراد عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويعد البحث - الذي قاده أخصائي أمراض الجهاز التنفسي في مستشفى سان بول في فانكوفر بكندا، جانيس ليونج - دراسة رصدية تستند على بيانات من الصين، وقد قام نظراء معنيون بمراجعتها.

وذكرت بلومبيرج أنه في الصين، حيث يعتبر معدل الوفيات بين الرجال أعلى من النساء، تصل نسبة المدخنين بين الذكور إلى نحو النصف، بحسب منظمة الصحة العالمية، وذلك بالمقارنة مع نسبة نحو 2 % بين الإناث.