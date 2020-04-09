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فرقة غنائية تدعم أطباء أيرلندا بـ10 ملايين دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - دبلن تبرع فريق يو تو الغنائي الأيرلندي بـ10 ملايين دولار للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا في أيرلندا، ودعم العاملين في المجال الطبي، وشراء معدات وقاية للأطباء والممرضين. وقال تلفزيون ار تي إي الأيرلندي إن بعض المعدات الطبية التي مولها الفريق الذي يقوده المغني الشهير بونو وصلت بالفعل مطار دبلن. وأشاد رئيس وزراء أيرلندا، ليو فارادكار بهذه الجهود، وكتب تغريدة قال فيها «الحكومة أصدرت أوامرها بالحصول على ما كان يطلق عليه في الأوقات الطبيعية إمدادات طبية لمدة 13 عاما، مع ذلك نرحب بمساعدة القطاع الخاص».



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