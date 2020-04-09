كيلر يتوقع إفلاس أندية ألمانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين
يتوقع رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، فريتز كيلر، أن تفلس الأندية نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا، ولكنه لا يزال يأمل أن يستكمل الموسم خلف الأبواب المغلقة.
وقال كيلر أمس «لا أعتقد أن المشهد العام لكرة القدم الألمانية سيكون كما هو بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، سنفتقد البعض، وأعتقد أنه كلما طالت المدة كلما شاهدنا إفلاسا في كرة القدم الاحترافية».
وبالنظر إلى أندية البوندسليجا التي تواجه مثل هذا المصير، قال «لا يمكن استبعاد هذا، كلما طالت مدة توقف اللعب يرجح أننا لسوء الحظ سنصل لهذا السيناريو».
وأضاف «الأمر أكيد في الدرجة الثانية، ويبدو الأمر أسوأ في الدرجة الثالثة»، مشيرا إلى أن أندية الهواة قد تنهار أيضا.
وأشارت مجلة «كيكر» الرياضية الأسبوع الماضي أن 4 أندية من دوري الدرجة الأولى (بوندسليجا) و9 من الدرجة الثانية قد يشهرون إفلاسهم بحلول يونيو.
وطالب كيلر مساعدة من الولايات الفيدرالية، وقال: إن كل شيء يعتمد على سرعة استئناف الدوريات الكبرى، حيث ستضمن الأندية دخلا كبيرا من البث التلفزيوني إذا استكمل الموسم.
وأكد مجددا أن المباريات ستقام خلف الأبواب المغلقة فقط إذا أعطت السلطات المختصة في البلاد الضوء الأخضر لإقامتها.
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