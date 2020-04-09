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ليفاندوفسكي وزوجته يواصلان التبرع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - وارسو

تبرع هداف بايرن ميونخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي وزوجته آنا بأكثر من 200 ألف زلوتي (48 ألف دولار)، للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد في بولندا.

وستستخدم الأموال من خلال مستشفى في لانكت لشراء مستلزمات وقائية للعاملين بها، بحسب ما ذكرته المديرة المالية في المركز الطبي، أورزولا تروينار أمس.

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وأضافت «نتلقى فواتير لمثل هذه المستلزمات كل يوم، الأسعار في ارتفاع، لدينا أسعار مختلفة في عقدنا ولكن الأسعار مختلفة الآن».

وفي الشهر الماضي قال ليفاندوفسكي وزوجته إنهما سيتبرعان بمليون يورو لمجال مكافحة كورونا.

وقالا لصحيفة بيلد الألمانية «نحن جميعا على دراية بالوضع الصعب الذي نعيشه، اليوم نحن نلعب في فريق واحد، لنتحلى بالقوة في هذا الصراع، بإمكاننا مساعدة بعض الأشخاص، هذا الوضع يؤثر على كل واحد منا، ندعوكم لاتباع التعليمات والاستماع لنصائح المسؤولين».