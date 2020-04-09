عدوى كورونا تصيب زوجة روبن

شكرا لقرائتكم خبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ

كشف نجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم السابق، أريين روبن أن زوجته برنادين قد أصيبت بعدوى فيروس كورونا.

وقال اللاعب الهولندي في تسجيل صوتي إن زوجته (36 عاما) أجرت فحصا للكشف عن الفيروس وجاءت النتيجة إيجابية، وذلك بعد أن ظهرت عليها أعراض مثل مشاكل في التنفس.

Advertisements

وأضاف روبن «لم يكن هذا شعورا جميلا على الإطلاق، وأنا محظوظ تماما أن المسألة لم تكن بالغة السوء»، وتابع أن زوجته أجرت اختبارا في وقت لاحق وجاءت النتيجة سلبية لحسن الحظ، وقال إن الأسرة بقيت كلها في الحجر المنزلي.

وأوضح روبن أن نتيجة فحصه وأطفاله جاءت سلبية.

وقد اختتم روبن مشواره في بايرن الصيف الماضي بعد 10 سنوات قضاها في النادي البافاري.

وتعتزم أسرة روبن العودة إلى هولندا في الصيف المقبل، وقال اللاعب الدولي السابق «الوطن سيظل هو الوطن».