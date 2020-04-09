الاتحاد يتجه لتقليص عدد العاملين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة
يخطط مجلس إدارة نادي الاتحاد لتقليص عدد العاملين بالنادي خلال الفترة الحالية لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الخزينة، ولا سيما مع توقف الأنشطة الرياضية كافة من قبل وزارة الرياضة، ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
ولم يستمر بالعمل في مقر النادي في الفترة الحالية، سوى عمال النظافة والمختصين بأعمال الصيانة للحفاظ على المنشأة ومرافقها، بالإضافة إلى التعقيم والتهوية المستمرة لتكون على أهبة الاستعداد، تحسبا لأي قرار من وزارة الرياضة يقضي بعودة الأنشطة.
وستكون الأجهزة الفنية الأجنبية المشرفة على تجريب فرق الفئات السنية بداية الاستغناءات في الاتحاد، وخاصة أن كثيرا منهم لا دور له خلال هذه الفترة.
من جهة أخرى سلمت إدارة النادي العاملين راتب شهر من أصل 4 رواتب متأخرة، حتى يتسنى لهم سداد التزاماتهم وقضاء حوائجهم، مع متابعة الجهود لتأمين بقية المتأخرات.
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