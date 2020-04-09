تمديد مهلة استلام طلبات العودة لـ السعودية حتى 14 أبريل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أنه امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بتسهيل عودة المواطنين السعوديين الراغبين بالعودة من الخارج، فقد تم تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة من خلال المنصة الالكترونية المعتمدة حتى يوم الثلاثاء القادم 14ابريل .

وقال وزير الخارجية: بأن هذا التمديد يأتي في إطار حرص القيادة -أيدها الله- على المواطنين الكرام في الخارج، وحرصاً على أن يستفيد جميع الراغبين بالعودة من هذه المنصة، والتي تؤكد العناية بشؤون المواطنين السعوديين في كل مكان.

وأضاف : بأن وزارة الخارجية وكافة الجهات المشاركة في تنفيذ برنامج عودة المواطنين في الخارج تواصل العمل على مدار الساعة لتكون عودة المواطنين آمنة وتسهيل الاجراءات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها معظم دول العالم.