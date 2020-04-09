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355 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 35 حالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وتعافي 35 حالة، ووفاة 3 حالات، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 3287، تعافى منهم 666، وتوفي 44.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي أمس أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مشددا على ضرورة البقاء في المنازل وتجنب الاختلاط، والحفاظ على مسافة متر ونصف المتر في الطوابير.

وأضاف أن الصحة تلقت 79 ألف طلب تطوع للمساهمة في مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن «وجود المتطوعين له طابع خاص، خصوصا أن لنا تجربة مشهودا لها في الحج».

إجمالي الحالات 3287

المتعافون 666

الوفيات 44

الحالات الجديدة بحسب المدن

المدينة المنورة 89

الرياض 83

مكة المكرمة 78

جدة 45

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تبوك 26

القطيف 10

الطائف 4

ينبع 4

الدرعية 4

الهفوف 2

عنيزة 2

الخرج 2

خميس مشيط 1

أحد رفيدة 1

بيشة 1

الباحة 1