355 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 35 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وتعافي 35 حالة، ووفاة 3 حالات، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 3287، تعافى منهم 666، وتوفي 44.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي أمس أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مشددا على ضرورة البقاء في المنازل وتجنب الاختلاط، والحفاظ على مسافة متر ونصف المتر في الطوابير.
وأضاف أن الصحة تلقت 79 ألف طلب تطوع للمساهمة في مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن «وجود المتطوعين له طابع خاص، خصوصا أن لنا تجربة مشهودا لها في الحج».
إجمالي الحالات 3287
المتعافون 666
الوفيات 44
الحالات الجديدة بحسب المدن
المدينة المنورة 89
الرياض 83
مكة المكرمة 78
جدة 45
تبوك 26
القطيف 10
الطائف 4
ينبع 4
الدرعية 4
الهفوف 2
عنيزة 2
الخرج 2
خميس مشيط 1
أحد رفيدة 1
بيشة 1
الباحة 1
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