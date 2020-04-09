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جنود في تويتر تكافح كورونا المستجد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رشا نايف - مكة المكرمة ما إن أعلنت السعودية في الثاني من مارس عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمواطن المقبل من إيران عن طريق البحرين، حتى باشرت حسابات جهات حكومية وشركات على تويتر مهام توعوية لمكافحة الجائحة العالمية بالتحذير تارة، والتثقيف تارة أخرى، وجندت لمرافقة الجهود الحكومية المبذولة لاعتراض الجائحة والحد من انتشارها 727 مادة من الوسائط المتعددة توضح الإجراءات الاحترازية المتخذة. ‏[email protected] حساب وزارة الصحة: 302 مادة 223 إنفوجرافيك 28 موشن جرافيك 4 GIF 47 فيديو [email protected] حساب عش بصحة 123 مادة 79 إنفوجرافيك 16 موشن جرافيك 7 GIF 7 استبيانات 14 فيديو [email protected] حساب التواصل الحكومي 98 مادة 33 إنفوجرافيك 19 موشن جرافيك 46 فيديو ‏‫SaudiCDC‬ @ ‬المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها 39 مادة 30 إنفوجرافيك 1 فيديو 8 موشن جرافيك ‏SEC_SAFETY @ حساب السلامة التابع لـ«السعودية للكهرباء» 33 مادة 23 إنفوجرافيك 5 موشن جرافيك 2 استبيان ‏‫moe_gov_sa‬‬@ وزارة التعليم – عام Advertisements 29 مادة 7 إنفوجرافيك 8 فيديو 13 موشن جرافيك 1 استبيان ‏ [email protected] حساب لتبقى صحتنا 26 مادة 20 إنفوجرافيك 5 موشن جرافيك 1 GIF. ‏‫_PNU_KSA‬@ جامعة الأميرة نورة 25 مادة 15 إنفوجرافيك 3 GIF 5 فيديو 1 موشن جرافيك 1 ستوري بورد ‏‫GEA_SA‬@ الهيئة العامة للترفيه 20 مادة 19 إنفوجرافيك 1 استبيان ‏‫‪@Mhrsd_sa‬ ‬ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 15 مادة 14 إنفوجرافيك 1موشن جرافيك ‏‫‪@Stats_Saudi‬ ‬الهيئة العامة للإحصاء 12 مادة 12 إنفوجرافيك ‏‫‪@nwc_media‬ شركة المياة الوطنية 5 مادة 3 إنفوجرافيك 1 موشن جرافيك



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