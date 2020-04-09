جنود في تويتر تكافح كورونا المستجد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رشا نايف - مكة المكرمة
ما إن أعلنت السعودية في الثاني من مارس عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمواطن المقبل من إيران عن طريق البحرين، حتى باشرت حسابات جهات حكومية وشركات على تويتر مهام توعوية لمكافحة الجائحة العالمية بالتحذير تارة، والتثقيف تارة أخرى، وجندت لمرافقة الجهود الحكومية المبذولة لاعتراض الجائحة والحد من انتشارها 727 مادة من الوسائط المتعددة توضح الإجراءات الاحترازية المتخذة.
حساب وزارة الصحة:
302 مادة
223 إنفوجرافيك
28 موشن جرافيك
4 GIF
47 فيديو
حساب عش بصحة
123 مادة
79 إنفوجرافيك
16 موشن جرافيك
7 GIF
7 استبيانات
14 فيديو
حساب التواصل الحكومي
98 مادة
33 إنفوجرافيك
19 موشن جرافيك
46 فيديو
SaudiCDC @
المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها
39 مادة
30 إنفوجرافيك
1 فيديو
8 موشن جرافيك
SEC_SAFETY @
حساب السلامة التابع لـ«السعودية للكهرباء»
33 مادة
23 إنفوجرافيك
5 موشن جرافيك
2 استبيان
moe_gov_sa@
وزارة التعليم – عام
29 مادة
7 إنفوجرافيك
8 فيديو
13 موشن جرافيك
1 استبيان
حساب لتبقى صحتنا
26 مادة
20 إنفوجرافيك
5 موشن جرافيك
1 GIF.
_PNU_KSA@
جامعة الأميرة نورة
25 مادة
15 إنفوجرافيك
3 GIF
5 فيديو
1 موشن جرافيك
1 ستوري بورد
GEA_SA@
الهيئة العامة للترفيه
20 مادة
19 إنفوجرافيك
1 استبيان
@Mhrsd_sa
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
15 مادة
14 إنفوجرافيك
1موشن جرافيك
@Stats_Saudi
الهيئة العامة للإحصاء
12 مادة
12 إنفوجرافيك
@nwc_media
شركة المياة الوطنية
5 مادة
3 إنفوجرافيك
1 موشن جرافيك
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.