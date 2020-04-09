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مهتم بالتعليم يستوحي موقعا لاختبارات طلاب المدارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

صمم أحد المهندسين المهتمين برفع جودة التعليم عن بعد موقعا الكترونيا متخصصا في إجراء الاختبارات لطلاب المدارس بالمراحل الثلاث، سماه «بنك الأسئلة».

وحول سبب اهتمامه بهذا المجال أوضح المهندس المهتم بالتعليم الالكتروني محمود مندورة لـ «مكة» أن الموقع الذي أنشأه أنجز بنسبة 80% وأنه مستوحى من المواقع المتخصصة في إجراء الاختبارات النوعية كاختباري التوفل والأيلتس للغة الإنجليزية، ولكنه هنا مخصص لطلاب التعليم العام وباللغتين العربية والإنجليزية.

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وأكد أن الموقع يتيح للطالب اختيار المدرس الذي يرغب في الاستماع لشرحه أو أداء الاختبار عنده، بناء على التقييم الممنوح له وتعليقات الطلاب الذين استفادوا منه.

ولفت مندورة إلى أن الموقع الالكتروني لوزارة التعليم عن بعد ممتاز، ولكن هناك فرقا بينه وبين الموقع الذي أنشأه، حيث إن الأخير مخصص بشكل أكبر لأداء الاختبارات ويتيح للطالب خيارات أوسع للمفاضلة بين عدد من مدرسي المادة الواحدة مما يوفر إمكانية أفضل لفهم الدروس وبالتالي جودة أعلى للتعليم الالكتروني عن بعد، مؤملا أن يلفت مشروعه انتباه الوزارة بحيث تتم الاستفادة منه في خدمة الطلاب.

أبرز ما يتيحه الموقع: