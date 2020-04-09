استحداث 12 برنامجا للماجستير بجامعة حائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - حائل
أقر مجلس جامعة حائل أمس 12 برنامجا جديدا لدرجة الماجستير في كليات الجامعة خلال جلسته السادسة «الافتراضية» للعام الجامعي 1441هـ، برئاسة مدير الجامعة نائب رئيس المجلس الدكتور خليل البراهيم لتشكل البرامج الجديدة إضافة لبرامج الدراسات العليا التي قدمتها الجامعة. وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد الحيسوني أن الجامعة استحدثت هذه البرامج حرصا منها على تلبية حاجات سوق العمل والتوجهات الوطنية، كما أنها تمثل نقلة نوعية جديدة لتلبية طموحات الراغبين في استكمال مسيرتهم العلمية من خلال برامج الدراسات العليا في الجامعة.
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