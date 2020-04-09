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تأجيل تحصيل رسوم «إصدار هوية مقيم» للعاملين في منشآت القطاع الخاص 3 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، عن تأجيل تحصيل رسوم «إصدار هوية مقيم» للعاملين في المهن التجارية والصناعية في القطاع الخاص، والمستحقة على المنشآت لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ 23 / 7 / 1441هـ الموافق 18 / 3 / 2020م حتى تاريخ 24 / 10 / 1441هـ الموافق 16 / 6 / 2020م.

وأوضحت الجوازات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي اتخذتها حكومة المملكة لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية على القطاع الخاص، بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا المستجد، والتي شملت تأجيل دفع رسوم بعض الخدمات الحكومية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه يمكن لصاحب المنشأة في القطاع الخاص إصدار هوية مقيم للعاملين لديه دون سداد رسوم الهوية، على أن تسدد بعد ثلاثة أشهر وفق المدة المحددة.