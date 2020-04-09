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خطط وقائية واحترازية لمواجهة كورونا في الأحساء

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خطط وقائية واحترازية لمواجهة في الأحساء
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الأحساء

تنفذ أمانة الأحساء إجراءات احترازية ووقائية ضد (كوفيد 19)، بما يضمن استمرار الخطط المحددة لبرامج التطهير والتعقيم والنظافة العامة في الطرقات والمباني والمرافق العامة والأحياء مع توسيع النطاق التنفيذي لهذه الإجراءات الاحترازية في فترة منع التجول.

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وأكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن خطوات الأمانة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية تتم وفق الخطط المحددة لتنفيذها وإنجازها مع أهمية الالتزام بالجودة الإنشائية بما يتوافق مع المواصفات والمخرجات التنفيذية للمشاريع كافة، تماشيا مع التوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمة للمواطن وتلبية لاحتياجاته، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية تقودها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بمتابعة من وزيرها المكلف ماجد الحقيل.

من جانب آخر، وقعت الأمانة عقدا لتنفيذ مشروع تأهيل ورفع كفاءة وتشغيل طرق مدينة العيون والبلدات والهجر التابعة لها بكلفة إجمالية تقدر بـ5 ملايين ريال، مشيرا إلى أن الأعمال جارية في الفترة الراهنة للبدء في أعمال المشروع وإنجازه في الفترة المحددة لذلك، مؤكدا أن الاحترازات الوقائية قائمة في جميع مواقع تنفيذ المشاريع وتدريب العمالة على الوسائل الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأضاف أن الأمانة حددت أولوياتها وخططها ودراساتها الاستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية في أرجاء الحاضرة، بما يتواكب مع رؤية بلادنا الطموحة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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