اخبار السعوديه

79 ألف متطوع في مجالات داعمة يقدمون خدمات صحية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

79 ألف متطوع في مجالات داعمة يقدمون خدمات صحية
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تفعيلا لمبدأ التعاون بين أفراد المجتمع واستجابة لرغبات المتطوعين من ممارسين صحيين ومتخصصين في مجالات داعمة في التطوع الصحي، استقبلت وزارة الصحة عبر منصة التطوع الصحي 79 ألف متطوع يرغبون في تقديم الخدمات الصحية والداعمة، تطوعا لخدمة الوطن.

Advertisements

وتعد منصة التطوع الصحي النافذة الوطنية المعتمدة لتمكين المتطوعين، وعرض الفرص التطوعية في القطاع الصحي، وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في بناء المنصة الالكترونية وتجهيزها، وتمكين المتطوعين من مختلف الفئات في عموم مناطق المملكة.

واستقبلت المنصة المتطوعين في الفترة الماضية من تخصصات مختلفة، بين صحية وداعمة، للإسهام في دعم ومساندة الكوادر الصحية العاملة في حال الاحتياج، إذ تمكن الراغبون في التطوع من التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، للاستعانة بهم في مختلف المجالات، بعد الحصول على دورة التطوع المجتمعي من هيئة التخصصات الصحية، ليكونوا مستعدين لأعمال التطوع الصحي.

وتستقبل المنصة المتطوعين من الكوادر الصحية المرخصة مهنيا والطلبة المتخصصين في المجال الصحي والكادر الصحي المتقاعد، كما تستهدف المتطوعين في تقديم الخدمات الداعمة من التخصصات الأخرى في مجالات مختلفة. وتأتي المنصة الالكترونية ضمن الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بمسيرة التطوع الصحي، لتحقيق أهداف التطوع في رؤية 2030.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 79 ألف متطوع في مجالات داعمة يقدمون خدمات صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا