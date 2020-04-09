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79 ألف متطوع في مجالات داعمة يقدمون خدمات صحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تفعيلا لمبدأ التعاون بين أفراد المجتمع واستجابة لرغبات المتطوعين من ممارسين صحيين ومتخصصين في مجالات داعمة في التطوع الصحي، استقبلت وزارة الصحة عبر منصة التطوع الصحي 79 ألف متطوع يرغبون في تقديم الخدمات الصحية والداعمة، تطوعا لخدمة الوطن.

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وتعد منصة التطوع الصحي النافذة الوطنية المعتمدة لتمكين المتطوعين، وعرض الفرص التطوعية في القطاع الصحي، وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في بناء المنصة الالكترونية وتجهيزها، وتمكين المتطوعين من مختلف الفئات في عموم مناطق المملكة.

واستقبلت المنصة المتطوعين في الفترة الماضية من تخصصات مختلفة، بين صحية وداعمة، للإسهام في دعم ومساندة الكوادر الصحية العاملة في حال الاحتياج، إذ تمكن الراغبون في التطوع من التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، للاستعانة بهم في مختلف المجالات، بعد الحصول على دورة التطوع المجتمعي من هيئة التخصصات الصحية، ليكونوا مستعدين لأعمال التطوع الصحي.

وتستقبل المنصة المتطوعين من الكوادر الصحية المرخصة مهنيا والطلبة المتخصصين في المجال الصحي والكادر الصحي المتقاعد، كما تستهدف المتطوعين في تقديم الخدمات الداعمة من التخصصات الأخرى في مجالات مختلفة. وتأتي المنصة الالكترونية ضمن الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بمسيرة التطوع الصحي، لتحقيق أهداف التطوع في رؤية 2030.