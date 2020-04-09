130 ألف جولة رقابية للحد من انتشار «كورونا» في مناطق المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

جندت وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو (100) ألف عامل، بينهم (86) ألف عامل نظافة عامة، و(15) ألف مسؤول جولات رقابية من مشرفين ومراقبين ميدانيين لمواصلة أعمال الرقابة المكثفة على الأسواق والمطاعم لتوفير بيئة آمنة للمتسوقين تسهم في الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID 19، وذلك من خلال الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضحت الوزارة أن منظومة القطاع البلدي توالي تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير على مدار الساعة في الشوارع والساحات والحدائق العامة ومراكز التسوق وأسواق النفع العام في شتى أنحاء المملكة لضمان حماية صحة أفراد المجتمع كافة.

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وأشارت إلى أن الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات نفذت (130) ألف جولة رقابية، و(330) ألف جولة للإصحاح البيئي داخل النطاق العمراني للمدن والقرى، كما تم تطهير أكثر من (66) ألف موقع بالشوارع والساحات والحدائق والأماكن العامة، إضافة إلى أعمال النظافة العامة والمستمرة على مدار الساعة.

وثمنت وزارة الشؤون البلدية والقروية التزام المواطنين والمقيمين بتفعيل الرقابة المجتمعية، من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات للتعليمات والاشتراطات الصحية التي أصدرتها للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تمت خلال الأسبوعين الماضيين معالجة أكثر من 70 ألف بلاغ عبر خدمة.

وأشارت إلى أهمية الرقابة المجتمعية في هذه المرحلة الحساسة كإجراء فعال لدعم الرقابة الميدانية من قبل المختصين في الأجهزة التنفيذية، والتي تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) والتقليل من عدد الإصابات.

الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات: