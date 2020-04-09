- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أغلقت بلدية محافظة ينبع- ممثلة بالفرق الرقابية- ورشة إصلاح سيارات، كانت تباشر العمل في ساعات منع التجول، وقد تم تسليمها للجهات الأمنية.
وتفصيلاً؛ ضبطت الفرق الرقابية أثناء جولاتها الميدانية ورشة إصلاح سيارات تباشر العمل في ساعات منع التجول، وقد تم التنسيق مع الجهات الأمنية وإغلاق المنشأة، وإعداد محضر وتسليمهم للجهات الأمنية.
من جهة ثانية، تكثف بلدية ينبع جولاتها الميدانية على المنشأت الصحية المسموح لها بممارسة النشاط في فترة منع التجول عن طريق توصيل طلبات العملاء باستخدام التطبيقات الإلكترونية للتأكد من التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية.
وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من مخاطر انتشاره.فيروس كورونا الجديد منع التجول
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 11:59 PM
ضمن التدابير الاحترازية والوقائية للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد
أغلقت بلدية محافظة ينبع- ممثلة بالفرق الرقابية- ورشة إصلاح سيارات، كانت تباشر العمل في ساعات منع التجول، وقد تم تسليمها للجهات الأمنية.
وتفصيلاً؛ ضبطت الفرق الرقابية أثناء جولاتها الميدانية ورشة إصلاح سيارات تباشر العمل في ساعات منع التجول، وقد تم التنسيق مع الجهات الأمنية وإغلاق المنشأة، وإعداد محضر وتسليمهم للجهات الأمنية.
من جهة ثانية، تكثف بلدية ينبع جولاتها الميدانية على المنشأت الصحية المسموح لها بممارسة النشاط في فترة منع التجول عن طريق توصيل طلبات العملاء باستخدام التطبيقات الإلكترونية للتأكد من التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية.
وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من مخاطر انتشاره.
، "بلدية ينبع" تغلق ورشة إصلاح سيارات كانت تباشر العمل في ساعات منع التجول ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "بلدية ينبع" تغلق ورشة إصلاح سيارات كانت تباشر العمل في ساعات منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.