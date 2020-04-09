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أخمدت فرق الدفاع المدني بساجر حريقاً اندلع في مجموعة نخل داخل فناء مبنى شعبي يسكنه مقيمون نتيجة صاعقة برق، ولا يوجد إصابات أو وفيات، ولله الحمد.
ورصدت مقاطع الفيديو والصور اللحظات الأولى للبرق الذي ضرب البيت الشعبي في تمام الساعة التاسعة مساء، كما أظهرت اللحظات الأولى لاندلاع النيران في النخيل، ووثقت مباشرة آليات الدفاع المدني للموقع في زمن قياسي.
حريق ساجر الدفاع المدني
، شاهد .. اللحظات الأولى لضرب صاعقة لبيت شعبي في ساجر.. ولا إصابات ،
المصدر : الخليج 365
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