محمد بن مسعود - الدمام - 09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 11:19 PM المدينة.. تسجيل أول ولادة لسيدة مصابة بفيروس المدينة.. تسجيل أول ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا سجلت صحة المدينة المنورة اليوم أول ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا (covid19) في مستشفى أحد بالمدينة المنورة. وتعد هذه الحالة الأولى على مستوى المملكة وطفلها بصحة وعافية والحمد لله. Advertisements وتم تسمية الطفل "عمر" وسط جهود واهتمام ورعاية صحية لهذه الأم وطفلها. الكلمات المفتاحية ، المدينة .. تسجيل أول ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا ،

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