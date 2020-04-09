شكرا لمتابعة خبر عن صاعقة تتسبب في حريق هائل بمنزل في الدوادمي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدوادمي (صدى):أظهر مقطع فيديو، صاعقة تسببت في حريق منزل بمركز ساجر الواقع في محافظة الدوادمي التابعة لمنطقة الرياض، مساء اليوم الخميس.
وأوضح المقطع، قيام فرق الدفاع المدني بمباشرة إخماد الحريق.
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من الأمطار الغزيرة والأتربة المثارة على الرياض والتي تستمر حتى الواحدة بعد منتصف الليل.قة تتسبب في حريق كبير بمنزل في الدوادمى
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