شكرا لمتابعة خبر عن ولادة طفل معافى من أم مصابة بـ" كورونا " في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

سجلت المدينة المنورة أول حالة ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا، وتبين أن الطفل يتمتع بصحة جيدة.

وكانت وزارة الصحة سجلت 355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت حزمة من الإجراءات من بينها، تقديم ساعات منع التجول في بقية مناطق المملكة إلى الثالثة عصرا ابتداء من أمس.

ويأتي ذلك حرصاً على استدامة حصول المواطنين والمقيمين على احتياجاتهم ووصولهم للمتطلبات الخدمية، حيث قررت الوزارة اتخاذ جملة من القرار من بينها تقديم ساعات منع التجول في بقية المناطق والمدن ليبدأ من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً ابتداءً من يوم الأربعاء.