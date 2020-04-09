مقطع نادر للملك عبدالعزيز مع " تشرشل " خلال زيارته لمصر

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): رصد مقطع نادر للملك عبدالعزيز عند لقائه برئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل في مصر عام 1364هـ/1945م. رصد مقطع نادر للملك عبدالعزيز عند لقائه برئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل في مصر عام 1364هـ/1945م. وبدا في المقطع الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- خلال لقائه برئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل. ووفقا للمقطع فإن الملك المؤسس عبدالعزيز التقى رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل في 1945 بمحافظة الفيوم، جنوب غرب القاهرة.

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