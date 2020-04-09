شكرا لمتابعة خبر عن "المري" يوضح ضوابط زكاة المال جمعية الموظفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث الشيخ علي بن صالح المري، عن زكاة جمعية الموظفين، موضحًا أنها عبارة عن اجتماع مجموعة كل من يدفع مبلغ ويُرتبون أنفسهم لأخذ المال على فترات متساوية.

وقال "المري" في تصريحات لبرنامج "يستفتونك" : " إذا مرّت سنة كاملة وبقي بعض الأشخاص المال لا زال في ذمة هذا الشخص لهم، فحين إذ يُزّكون ما بعد السنة".

واَضاف: " الشهر الأول لا يوجد زكاة وهكذا الثاني والثالث، حتى يمر عام كامل، وبعدها يُزكي المال الذي في ذمة الشخص كله " .