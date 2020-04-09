شكرا لمتابعة خبر عن ضبط استراحة تستغلها عمالة مخالفة في ذبح الدواجن المريضة بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تمكنت حملة نفذتها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية، من مداهمة استراحة بداخلها دواجن مريضة بحي الراشدية بمكة المكرمة. تمكنت حملة نفذتها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية، من مداهمة استراحة بداخلها دواجن مريضة بحي الراشدية بمكة المكرمة. وتفصيلا، قامت الإدارة العامة لشؤون البلديات- ممثلة في ‫بلدية الشرائع الفرعية بالتعاون مع الدوريات الأمنية- من ضبط استراحة في حي الراشدية شرقي مكة المكرمة، يتم بداخلها تربية وذبح الدواجن والتي تظهر عليها علامات المرض وتديرها عمالة مخالفة. وعلى الفور تم اتخاذ اللازم وتسليم العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.

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