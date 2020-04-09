بالفيديو.. خبير فيروسات يوضح درجة الحرارة التي يتحملها فيروس كورونا⁩ الجديد خارج الجسم

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح خبير فيروسات، نايف الحربي، درجة الحرارة التي يتحملها فيروس كورونا⁩ خارج الجسم. أوضح خبير فيروسات، نايف الحربي، درجة الحرارة التي يتحملها فيروس كورونا⁩ خارج الجسم. وأضاف أن أغلب فيروسات كورونا يسميها الخبراء بنزلات البرد، وهذه النزلات تزيد في الشتاء وتقل في الصيف. وأكد أن فيروس كورونا الجديد يمكنه أن يتحمل درجات الحرارة حتى 35 درجة، متوقعًا أن يشهد فصل الصيف معدلات منخفضة من الإصابات بالفيروس.

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