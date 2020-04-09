شاهد على واقعة بصق وافد على المعلبات يكشف تفاصيل مثيرة (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):روى شاهد على واقعة بصق وافد على المعلبات بطريقة مريبة في أحد محلات السوبر ماركت تفاصيل الحادثة المشينة.
وقال الشاهد خلال اتصال هاتفي في برنامج " ياهلا ":" رأيت العامل يبصق على المواد الغذائية وعندما سألته قال لي ما في مشكلة لأنه مستهتر "، موضحا:" بلغت إدارة السوق بما فعله العامل وبلغنا الدوريات الأمنية واستلموه بعد 5 دقائق "، حيث أن " الواقعة كانت قبل يومين ".
وأشار الشاهد:" ما فعله العامل يعد تصرف سيئ، وإدارة التسوق لم يتجاوبوا في بداية الأمر وكان يوجد تساهلا من إدارة السوبر ماركت ".
وكانت " صدى " نشرت خبرا حول تحقيق النيابة العامة مع وافد ظهر في فيديو يتعمد العطس على المواد التموينية بتبوك.
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