شكرا لمتابعة خبر عن شاهد على واقعة بصق وافد على المعلبات يكشف تفاصيل مثيرة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

روى شاهد على واقعة بصق وافد على المعلبات بطريقة مريبة في أحد محلات السوبر ماركت تفاصيل الحادثة المشينة.

وقال الشاهد خلال اتصال هاتفي في برنامج " ياهلا ":" رأيت العامل يبصق على المواد الغذائية وعندما سألته قال لي ما في مشكلة لأنه مستهتر "، موضحا:" بلغت إدارة السوق بما فعله العامل وبلغنا الدوريات الأمنية واستلموه بعد 5 دقائق "، حيث أن " الواقعة كانت قبل يومين ".

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وأشار الشاهد:" ما فعله العامل يعد تصرف سيئ، وإدارة التسوق لم يتجاوبوا في بداية الأمر وكان يوجد تساهلا من إدارة السوبر ماركت ".

وكانت " صدى " نشرت خبرا حول تحقيق النيابة العامة مع وافد ظهر في فيديو يتعمد العطس على المواد التموينية بتبوك.

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