شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معالج نفسي: إرمي المشاكل ورا ضهرك واستمتع مع زوجتك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): ردّ المعالج النفسي الإكلينيكي وليد الزهراني، على طريقة إدارة العلاقة بين الزوجين خلال فترة الحجر المنزلي. ردّ المعالج النفسي الإكلينيكي وليد الزهراني، على طريقة إدارة العلاقة بين الزوجين خلال فترة الحجر المنزلي. وقال "الزهراني" : "لازم نتبسط بوقتنا عبر القيام بألعاب وألغاز، ياأخي ابعد الخلافات بينكما لفترة من الزمن". وأضاف: " تجاوز تلك الخلافات، أزمة كورونا تعلمنا كيف نتسامح ونتصافى ويجب أن نتعلم من حكمة الله عز وجل". وتابع خلال برنامج "ياهلا ": " ياأخي إرمي الدنيا ورا ضهرك وعيش يومك واستمتع ولا تستسلم للضغوطات والمشاكل هذه " .

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