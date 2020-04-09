شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تنبه من تقلبات الطقس على القصيم والرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا منطقة القصيم، يشمل " الأسياح - البدائع - البكيرية - الرس - الشماسية - المذنب - النبهانية - بريدة - رياض الخبراء - ضرية - عقلة الصقور - عيون الجواء ".
وأوضحت أن حالة الطقس عبارة عن رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وتنتهي عند الساعة الواحدة فجر غدًا الجمعة.
كما نبهت الهيئة، من الأمطار الغزيرة والأتربة المثارة على الرياض المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسيول وشبه انعدام في الرؤية، حتى الـ11 مساء اليوم الخميس.
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