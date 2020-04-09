شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تغلق الباب الواصل بينها وبين جاراتها وتوضح السبب بأبيات من الشعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قامت مواطنة بإغلاقها الباب الواصل بينها وبين جاراتها برغم أنها سبق وأن حطمت جزء من جدران منزلها من أجل إقامته حتى تكون في وصال دائم مع جيرانها.
وأوضحت المواطنة، السبب الذى دفعها لفعل هذا الشيء، في مقطع فيديو نشره نجلها حمدي الفريدي.
وأجابت الوالدة على سبب الإغلاق بأبيات من الشعر تؤكد من خلالها أن ذلك تم تنفيذًا للتعليمات الصادرة من القيادة بشأن تجنب التجمعات، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.
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