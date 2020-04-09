شكرا لمتابعة خبر عن محامي أسرة نسيم حبتور: القضية تحت إجراء التحقيق رسميًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد الدكتور سعد بن شايع، محامي أسرة المختطف نسيم حبتور، آخر المستجدات في القضية.
وأكد ابن شايع، أنه تم الانتهاء من مرحلة التوثق من دقة المعلومات المأخوذة من المبلغين، وتم نقل الأمر للجهة الرسمية.
وأضاف: "وأصبح الموضوع تحت إجراء التحقيق، ومعلومات التحقيق وفقاً لذلك غير قابلة للنشر ".
وتابع: " وأختم بشكري العميق لعم نسيم، الأخ سعيد حبتور على جهوده مع شكركم على دعواتكم " .
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