شكرا لمتابعة خبر عن المطلق: عمال الأجرة اليومية يستحقون الزكاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، أنه في هذه الأيام العصيبة يعظم أجر البذل والإحسان وتتضاعف رحمة المسلم بجيرانه وقرابته فيصلهم بالهاتف ويتلمس أحوالهم ليساعد المحتاج.

وأضاف المطلق في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" فكم أقعد الوضع الاضطراري من عمال الأجر اليومي في بيوتهم حتى اشتدت حالتهم وهم يستحقون الزكاة ".

واستشهد المطلق بقوله تعالي:" وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ".