بنك التنمية يؤجل سداد أقساط لمدة ٦ أشهر لهؤلاء الفئة … التفاصيل

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أعلن بنك التنمية الاجتماعية، مساء اليوم الخميس، تأجيل سداد أقساط النقل والتوصيل التشاركي لمدة ستة أشهر.

وقال البنك، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “مساندةً من بنك التنمية الاجتماعية لعملائنا مستفيدي النقل والتوصيل التشاركي، وتقديرًا منّا لأدوارهم المميّزة في أزمة كورونا الحاليّة”.

وقرر البنك تأجيل سداد أقساط النقل والتوصيل التشاركي، لمدة 6 أشهر اعتبارًا من “أبريل 2020″، للتمويلات المصروفة والقائمة.

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