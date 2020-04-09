بعد إطلاعه على التقارير الرقابية.. أمير الرياض يُشيد بالتزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول

اطلع الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، على التقارير الأمنية والرقابية، بعد منع التجول في مدينة الرياض 24 ساعة.

واستعرض التقرير الأعمال والتنظيم الميداني ومشاركة الجهات الأمنية والعسكرية، وإجراءات التعامل مع المخالفين وإحصائيات بيانية والتعامل مع الاستثناءات وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة.

كما اطلع أمير منطقة الرياض، على تقارير فيما تشهده مدينة الرياض ومحافظاتها من وفرة سلع واحتياجات أساسية، وآلية الجولات التفتيشية والرقابية.

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بالتزام المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول، مقدمًا شكره وتقديره على التزامهم، كما قدم شكره لرجال الأمن والصحة والقطاعات الخدمية كافة على إسهاماتهم وتضحياتهم الجلية.

Advertisements

اقرأ أيضا:

مدير «موارد الرياض»: تشديد الإجراءات الوقائية على العاملين بالفروع الإيوائية

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب 107 حوادث سرقة

«غرفة الرياض» تسلط الضوء على دور البنوك في مواجهة كورونا