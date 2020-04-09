اطلع الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، على التقارير الأمنية والرقابية، بعد منع التجول في مدينة الرياض 24 ساعة.
واستعرض التقرير الأعمال والتنظيم الميداني ومشاركة الجهات الأمنية والعسكرية، وإجراءات التعامل مع المخالفين وإحصائيات بيانية والتعامل مع الاستثناءات وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة.
كما اطلع أمير منطقة الرياض، على تقارير فيما تشهده مدينة الرياض ومحافظاتها من وفرة سلع واحتياجات أساسية، وآلية الجولات التفتيشية والرقابية.
وأشاد الأمير فيصل بن بندر بالتزام المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول، مقدمًا شكره وتقديره على التزامهم، كما قدم شكره لرجال الأمن والصحة والقطاعات الخدمية كافة على إسهاماتهم وتضحياتهم الجلية.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إطلاعه على التقارير الرقابية.. أمير الرياض يُشيد بالتزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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