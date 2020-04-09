بالصور.. «مدني مكة» يواصل حملة «سلامتك بمنزلك»

تواصل إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تفعيل حملة «سلامتك بمنزلك غايتنا» بالانتشار بنقاط فرز منع التجول المنتشرة بشوارع العاصمة المقدسة ومراكز التموين.

وتضمنت الحملة، توزيع كتيبات ونشرات ومطويات توعوية، تحث على سلوكيات السلامة تزامنًا مع الإجراءات الوقائية بشأن فيروس كورونا المستجد، وأحوال الأسر داخل المنازل.

وتسلط الحملة الضوء على الدواعي الإقناعية التي تعتمد على منطق العقل في تبني السلوك الذي تدعو له قواعد السلامة عمومًا وما يخص المنزل بالتحديد، مع الاهتمام بالبعد التفاعلي للجمهور بتنظيم مسابقات للمشاركين؛ لضمان استفادتهم من الرسائل التوعوية.