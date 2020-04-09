صحة الطائف تخضع حي الصناعية للفرز البصري

تعتزم صحة الطائف إطلاق عدد من فرق الفرز البصري والكشف الوقائي للسكان في حي الصناعية لا سيما مساكن العمالة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19(.

وأهابت «صحة الطائف» بالجميع التعاون والتجاوب لحالات التقصي لحماية المجتمع.

وأوضح متحدث صحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن الهدف تلك الإجراءات هو الوصول الى العمالة في مساكنهم والاطمئنان على وضعهم الصحي ضمن الجهود الاحترازية للحيلولة دون تزايد أعداد المصابين بالفيروس، وحصر الحالات التي قد تعاني أعراضًا مشابهة لتلك التي تطرأ على المصابين، فضلًا عن توفير الحلول الوقائية المبكرة للتجمعات البشرية ومعالجتها.

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