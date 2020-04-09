طقس الجمعة.. الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على 9 مناطق بالمملكة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غدٍ الجمعة؛ لافتة إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على 9 مناطق.

وفي بيان تفصيلي، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، حائل، الشرقية والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض)، كذلك على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة).

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من وسط وشمال وشرق المملكة .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف.

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وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، جنوبية شرقية؛ بسرعة تتراوح بين 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج سيتراوح بين متر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الجمعة:

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