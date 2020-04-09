خطوات التقديم بخدمة دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص عبر التأمينات الاجتماعية

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أمس، عن بدء تلقيها طلبات، عبر موقعها الإلكتروني، طلبات دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا إنفاذًا للقرار السامي الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصرف رواتب القطاع الخاص للسعوديين بنسبة 60% من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند».

وفي وقت سابق، قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة تويتر، إن مدة التعويض تكون عن الثلاثة أشهر الميلادية مايو ويونيو ويوليو على أن يصرف اعتبارًا من بداية شهر مايو، بنسبة 60% من الأجر المسجل في نظام ساند.

خطوات تقديم طلب الدعم

وحددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخطوات والإجراءات التي يجب إتباعها عند تقديم طلب الخاص بدعم العاملين السعودي ينفي منشآت القطاع الخاص كالتالي:

- ادخل على حساب المنشأة برمز المستخدم وكلمة المرور.

- قم باختيار خدمة طلب دعمًا لمشتركين في المنشآت المتأثرة بسبب تداعيات الأزمة.

- ادخل البيانات المطلوبة الخاصة بالمنشأة

- اختار المشتركين المطلوب دعمهم من القائمة

- اضغط على تقديم الطلب لتظهر لك رسالة التأكيد

- ستصل رسالة نصية للمشترك على الرقم المسجل في «أبشر» تدعوه للتقدم بطلب تعويض «ساند».

كما أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخطوات اللازمة التي يجب على المشترك إتباعها للاستفادة من خدمة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع، والتي حددتها المؤسسة في 4 خطوات، هي:

- الدخول على حساب المشترك الشخصي بالتأمينات أون لاين

- الضغط على خيار أيقونة التعطل عن العمل

- اختار طلب خدمة ساند

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- قم بإدخال رقم الحساب البنكي (الآيبان)

- اضغط على إرسال الطلب لتظهر لك رسالة التأكيد

- في حال اعتماد الطلب ستصل المشترك رسالة نصية على الهاتف

شروط الاستفادة بدعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص

وقبل أيام، كشفت المؤسسة العامة للتأميناتالاجتماعية، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة تويتر، عن الشروط العامة اللازم توافرها في المنشآة والمشترك للاستفادة من خدمة العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرين بتداعيات والتدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وهذه الشروط هي:

أن يكون المشترك مشتركًا بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 1 يناير 2020، ومستمرًّا في الاشتراك بهذا الفرع.

أن يكون المشترك مشتركًا بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل بداية العام الحالي، ومستمرًا في الاشتراك بهذا الفرع.

ألا يكون للمستفيد دخل من عمل أو نشاط خاص، وأنه سيتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة 70 في المائة من إجمالي عدد العمال السعوديين بالمنشأة أو عدد خمسة 5 عمال سعوديين أيهما أكثر.

إن التعويض سوف يصرف للعاملين في جميع منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا باستثناء المنشآت العاملة بالقطاع المالي والبنكي والمرخصين من هيئة السوق المالية ومن مؤسسة النقد، وشركات التأمين ووسطاء التأمين ومن يماثلهم في النشاط والشركات المشغلة للاتصالات والأسواق المركزية الغذائية والتموينات.

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