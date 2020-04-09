عم «السبيعي» مفقود رنية: وجدنا جثته بجوار منزل والده.. اليوم

قال عم المفقود غالب عثمان السبيعي، إنهم وجدوا جثته اليوم بالقرب من منزل والده، وذلك خلال اتصال هاتفي مع «عاجل».

وقبل أيام، فُقد الشاب غالب بن عثمان السبيعي في رنية، وتوقع أهله أن يكون تم اختطافه، ورصد والد المفقود غالب 100 ألف ريال مكافأه لمن يدلي بمعلومة عنه، أو يتمكن من العثور عليه.

ويبلغ غالب عثمان السبيعي من العمر 22 عامًا، وقد فقد برنية بحي الدار البيضاء بتاريخ 8/5/1441، وهو لا يعاني من أمراض نفسية، ولا كان يستقل سيارة خاصة به.