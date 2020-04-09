بلدية محايل تكثف الاحترازات لمنع انتشار كورونا



كثفت بلدية محافظة محايل عسير أعمال الرش والمكافحة والتعقيم لأكثر من 300 موقع حتى الآن للمحافظة على الصحة العامة، وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ضد فيروس كورونا الجديد، شملت الحدائق والمتنزهات وألعاب للأطفال وأماكن التجمعات ودورات المياه العامة، ومسلخ الأهالي، إضافةً إلى أعمال الرش لأكثر من 230 لتراً وحاوية نفايات. وأوضح رئيس البلدية سعيد علي حافظ أن البلدية قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية للمحافظة على الصحة العامة، ولضمان وقاية وسلامة المجتمع، من خلال تعقيم جميع المباني الإدارية والخدمية التابعة لها، وكذلك الحدائق العامة والمتنزهات، كما كثفت البلدية الرقابة على مسلخ الأهالي من خلال زيادة التعقيم والتأكيد على النظافة العامة للمسلخ منذ دخول الذبيحة حتى استلامها والالتزام بالاشتراطات الصحية، وتوفير المعقمات للمستهلكين بالمسلخ. وأشاد حافظ بتفاعل عدد من المجمعات التجارية ومراكز التسوق من خلال قيامها بأعمال الرش والتعقيم بعد إغلاقها احترازياً، وذلك ضمن إجراءات الوقاية المتبعة، مؤكداً أن ذلك يساهم في تعزيز مستوى السلامة من خلال تعقيم مراكز التسوق، مؤكداً أن البلدية مستمرة بحملات الرش والتعقيم للشوارع والأحياء والأسواق بشكل يومي.

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