أمانة الجوف تزين الطرق والميادين

إنجاز
أضاف الماجد أن الأمانة أنجزت خلال الفترة الماضية عددا من الأعمال الزراعية والتجميلية وأعمال التشجير في مواقع مختلفة بمدينة سكاكا، وشملت مواقع مهمة مثل: طريق الملك فهد وطريق الملك خالد وطريق الملك سلمان.
بلغ حجم الأعمال الزراعية المنجزة في تلك المواقع أكثر من 74,875 شجرة تمت زراعتها خلال المرحلة الأولى من مبادرة الجوف واحة خضراء في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، وبلغ عدد المستفيدين في المرحلة الأولى 600 ألف مستفيد، وبلغت ساعات العمل 24,958 ساعة عمل.
أشار إلى أن هناك عددا من فرق الصيانة التي تعمل طوال فترة الموسم لتفقد جميع الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وإجراء أعمال الصيانة أولا بأول لضمان سلامتها وظهورها بالشكل اللائق خلال الموسم.
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