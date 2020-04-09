خيرية ثار تطلق مبادرة خليك في بيتك

أطلقت جمعية البر الخيرية بمحافظة ثار مبادرة (خليك في بيتك) الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. وشملت المبادرة توزيع السلال الغذائية الرمضانية ومواد التعقيم والكمامات على منازل المستفيدين من الجمعية. وقال مدير الجمعية مهدي آل راكة، إن هذه المبادرة تعبر عن حرص الجمعية في هذه الظروف التي نمر بها على المستفيدين، وتماشيا مع توجيهات الدولة وضوابط الاحتراز للحد من هذه الجائحة.
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