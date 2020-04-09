

أطلقت جمعية البر الخيرية بمحافظة ثار مبادرة (خليك في بيتك) الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. وشملت المبادرة توزيع السلال الغذائية الرمضانية ومواد التعقيم والكمامات على منازل المستفيدين من الجمعية. وقال مدير الجمعية مهدي آل راكة، إن هذه المبادرة تعبر عن حرص الجمعية في هذه الظروف التي نمر بها على المستفيدين، وتماشيا مع توجيهات الدولة وضوابط الاحتراز للحد من هذه الجائحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خيرية ثار تطلق مبادرة خليك في بيتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.