إطلاق مبادرة والله جعل لكم من بيوتكم سكنا



وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بإطلاق المبادرة المجتمعية (والله جعل لكم من بيوتكم سكنا)، تفاعلاً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا . وجاء توجيه السديس التزاما من الرئاسة العامة بدورها التوعوي نحو المجتمع في ظل الوضع الصحي العالمي، وتضمنت المبادرة حث العامة على البقاء في منازلهم واستشعار المسؤولية العظيمة في ذلك. وأشار السديس إلى أن الرئاسة حرصت على القيام بدورها ضمن عمل دؤوب تنوعت مستهدفاته بين خدمي وصحي ووقائي وتوعوي واجتماعي، مؤكدا أن تلك المبادرات تُعد واجبا تجاه البلد.

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