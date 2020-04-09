السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تقر آليات العملية التعليمية والاختبارات للفصل الدراسي الحالي

أبها 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأوضحت جامعة الملك خالد آليات الاختبارات والعملية التعليمية التي تقوم على تنفيذها وفق توجيهات وزارة التعليم ، لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس " كورونا المستجد" حرصًا على سلامة الجميع، واستمراراً للعملية التعليمية.وتستمر الجامعة في تقديم العملية التعليمية بفاعلية وجودة حتى يوم الخميس ٣٠ / ٨ / ١٤٤١هــ، وفق التقويم المعتمد من المقام السامي، فيما تنفذ الجامعة الاختبارات الفصلية للتقويم الفصلي في كلياتها المختلفة بوسيلة أو أكثر بحسب طبيعة الدراسة فيها، من خلال تقييم الطلاب أثناء سير عملية التعليم عن بعد، أو الاختبارات الإلكترونية عبر البلاك بورد، أو الاختبارات القصيرة المقرونة المتعددة والمتنوعة، وكذلك اختبار الكتاب المفتوح Open book Exam، والاختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم الإلكتروني، والعروض التقديمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الافتراضية، إضافة إلى التكليفات والواجبات المنزلية والأنشطة، ومنتديات النقاش Discussion Board، ملف الإنجاز الإلكتروني E – portfolio، والمشاريع العلمية والبحثية، والامتحان بالمنزل Take home exam، على أن يكون مجموع الدرجات للأعمال الفصلية (۸۰) درجة.وفيما يخص المقررات ذات الطبيعة الخاصة التي تحددها مجالس الأقسام والكليات المعنية، يتم استخدام نظام إدارة التعلم، أو البريد الإلكتروني الرسمي لعضو هيئة التدريس، لاستلام التقييمات وتقييمها.وأكدت الجامعة إتاحة الكليات المجموع الفصلي للطلاب والطالبات قبل يوم الخميس ٣٠ /٨ /١٤٤١هــ لكي يتخذوا القرار المناسب حيال استمرارهم في المقرر أو الفصل الدراسي من عدمه، موضحة أنه سيتم التعامل مع المقررات التي لا يعقد لها اختبارات فصلية أو نهائية مثل (التدريب الميداني، والتعاوني، وما شابهها) للطالب والطالبة عن الفترة التي قضاها في التدريب، وعن فترة ما بعد التعليق بما يكلف به، أما المقررات التي يعقد لها اختبارات نهائية فقط مثل مشاريع التخرج وما شابهها فيستمر استكمال متطلبات هذه المقررات بالتنسيق مع أستاذ المقرر ويعقد لها اختبار نهائي بالآلية المناسبة لطبيعتها وفق ما يقره مجلس القسم والكلية.وفيما يتعلق بالاختبارات النهائية أوضحت الجامعة عقد الاختبارات والتقييمات النهائية عن طريق نظام التعلم الإلكتروني بداية من ٣ رمضان 1441هــ، حسب التقويم الدراسي المعتمد من المقام السامي، وحتى آخر يوم في التقويم، ووفق ما يرد للكليات من عمادة القبول والتسجيل، على أن يكون مجموع الإختبار أو التقييم النهائي من الدرجات (٢٠ ) درجة، ويستثنى من ذلك بعض المقررات في الكليات الصحية والتي لها خصوصية معينة، كما أن مدّة التقييمات أو الاختبارات النهائية الإلكترونية ساعة واحدة لكل اختبار.كما تمت إتاحة الانسحاب عن مقرر، أو عدد من المقررات (لطلاب/ طالبات مرحلتي البكالوريوس ودبلوم كليات المجتمع)، أو الاعتذار عن الاستمرار في دراسة الفصل لجميع الدرجات العلمية، وذلك حتى يوم الخميس ٣٠ /٨ /١٤٤١هـ، وأوضحت الجامعة أن الاعتذار عن هذا الفصل لا يدخل في مدة الدراسة النظامية ولا في احتساب عدد الفصول النظامية في الحصول على المكافآت، لافتة الانتباه إلى أنه سيتم إعفاء الطالب والطالبة من حرمان دخول الاختبار النهائي لكل مقررات هذا الفصل الدراسي، وأن الاحتياج للتقييمات الفصلية يتم قبل بدء التقييمات للاختبارات النهائية.// يتبع //22:38ت م0228

عام / جامعة الملك خالد تقر آليات العملية التعليمية والاختبارات للفصل الدراسي الحالي/ إضافة أولى واخيرة

وأوضحت جامعة الملك خالد أنه سيتم تفعيل خاصية تحليل درجة الطالب في الفصول الماضية بصورة آلية من قبل عمادة القبول والتسجيل بما يخدم معدلهم التراكمي، فإن حصل على معدل لهذا الفصل في مقرر ما يساوي أو أعلى من معدله التراكمي فيسجل له تقدير وفق المعتاد، وإن حصل في مقرر ما على أقل من معدله التراكمي فيحسب مجتاز / غير مجتاز حسب درجته المكتسبة النهائية ولا تدخل في المعدل، أمّا المعدل التراكمي لهذا الفصل الدراسي لا يدخل في احتساب الإنذار الأكاديمي للطالب والطالبة، ويتاح الإختيار للطالب الذي ليس لديه معدل بين رصد تقدير (مجتاز / غير مجتاز) في جميع المقررات المسجلة له، أو احتساب المعدل وفق المعتاد قبل يوم ٣٠/٨/١٤٤١ ، ولا يشمل ذلك طلاب المستوى الأول من المسار الصحي بالبرامج المشتركة، حيث إن التخصيص يعتمد اعتمادًا كليًّا على المعدل التراكمي للفصلين، ويُمكن الطالب الاعتذار عن مقرر أو أكثر أو الاعتذار عن الفصل الدراسي إن رغب في ذلك، كذلك يتم اعتماد نظام التقديرات لكافة المقررات لطلاب المسار الصحي في البرامج المشتركة، ويُمكن الطالب الانسحاب عن مقرر أو أكثر أو الاعتذار عن الفصل الدراسي إن رغب في ذلك.

وعن اختبارات طلاب وطالبات الإنتساب بيًنت الجامعة أنه سيتم تكليفهم بأداء اختبار واحد أو ما يكافئه من وسائل التقييم الأخرى لكل مقرر (مثل: الواجبات، اختبارات الكتاب المفتوح open book exam.، التكاليف، والامتحان بالمنزل take home exam. وغيرها)، على أن تكون درجة الاختبار من ١٠٠ درجة، ويستخدم البريد الإلكتروني الرسمي لعضو هيئة التدريس في استقبال المهام والتكاليف، أو أي وسيلة تراها الكلية، فيما تبدأ اختبارات الانتساب يوم السبت ١٨ / ٨ / ١٤٤١ هـ، وإذا لم تكن الظروف مُهيأة لطلاب / طالبات الانتساب فيعطى الطالب/ الطالبة تقديرا غير مكتمل ويعقد له اختبار بديل لاحقًا وفق الآلية.

وحددت الجامعة عددًا من الإجراءات شملت استخدام التقييمات لقياس تحصيل الطلاب في مفاهيم التجارب، وذلك في الشعب العملية ببعض الكليات (العلوم والهندسة والاقتصاد المنزلي وما شابهها)، إضافة إلى التسجيل المسبق لهذه التجارب، كذلك تقدر اللجنة العليا لمتابعة أعمال التعلم الإلكتروني بالجامعة الصعوبات التي تواجهها البرامج النوعية المهارية، مثل: برنامج بكالوريوس الطب والجراحة وغيرها من الكليات الصحية في جانب التدريس والتقويم والصعوبة في إجرائها إلكترونيًّا، في ضوء ما توصلت إليه مجالس الكليات بهذا الخصوص وإمكانية تأجيل عقد الاختبارات بالطرق الاعتيادية بعد استكمال متطلبات التدريب (العملي والسريري)، وستقوم الجامعة ضمن إجراءاتها الخاصة بترحيل الرسوم إلى الفصل التالي بالنسبة للطلبة المعتذرين لهذا الفصل في البرامج المدفوعة الرسوم، معلنة استمرار كلياتها في إجراء مناقشة الرسائل العلمية في الدراسات العليا عن بُعد، ومشيرة إلى أنه سيتاح للكليات اتخاذ ما تراه مناسبًا بشأن تأجيل الاختبار الشامل في مرحلة الدكتوراة، بحيث يُعقد الاختبار في وقت لاحق ووفق الآلية المتاحة، إضافة إلى عرض ما يلزم على المجالس المختصة فيما يخص بعض برامج الدراسات العليا والبت فيها نظرًا لاختلاف طبيعتها.

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