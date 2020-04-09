

باماكو 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المالية اليوم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان لها أن عدد الوفيات ارتفع إلى 7 حالات، فيما تماثل 22 مصابا للشفاء من الفيروس المستجد، وذلك منذ 25 من شهر مارس الماضي.

يذكر أن الحكومة المالية كانت قد قررت أمس تمديد إغلاق مختلف مستويات التعليم في البلاد لمدة شهر فيما كان الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا قد أعلن منذ 25 مارس الماضي حالة الطوارئ الصحية في البلاد بسبب انتشار الفيروس في البلاد.

// انتهى //

22:36ت م

0227



باماكو 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المالية اليوم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 74 حالة مؤكدة.وأوضحت في بيان لها أن عدد الوفيات ارتفع إلى 7 حالات، فيما تماثل 22 مصابا للشفاء من الفيروس المستجد، وذلك منذ 25 من شهر مارس الماضي.يذكر أن الحكومة المالية كانت قد قررت أمس تمديد إغلاق مختلف مستويات التعليم في البلاد لمدة شهر فيما كان الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا قد أعلن منذ 25 مارس الماضي حالة الطوارئ الصحية في البلاد بسبب انتشار الفيروس في البلاد.// انتهى //22:36ت م0227

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.