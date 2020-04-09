السعودية اليوم / "البيئة" تفسح أكثر 35.7 ألف طن من الخضروات والفاكهة في 8 إبريل الحالي



الرياض 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

كشف تقرير جديد لوزارة البيئة والمياه والزراعة أن واردات المملكة من الخضار والفاكهة التي فسحتها محاجر الوزارة يوم الأربعاء 8 إبريل الحالي، بلغت نحو 35,796.35 طناً، بينما بلغت الواردات الحيوانية نحو 5827 رأساً من الماشية (أغنام وإبل وأبقار) في نفس اليوم.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الواردات النباتية التي أفسح عنها من الخضروات ليوم 8 إبريل الحالي بلغت نحو 25,580.28 طناً، وواردات الفاكهة بلغت 10,216.09 طناً، لتبلغ الواردات التي تم فسحها في شهر إبريل من الخضروات 39,352.75 طناً، ومن الفاكهة 88,817.45 طناً، لتبلغ واردات شهر إبريل من الخضروات والفاكهة أكثر من 128.170 طناً.

وأشارت إلى أن واردات الخضروات منذ بداية العام الجاري 2020م بلغت نحو 116,240.04 أطنان، وواردات الفاكهة لنفس الفترة 210,516.70 طناً، لترتفع واردات المملكة من الخضروات والفاكهة المختلفة 326,756.74 طناً منذ بداية العام الجاري.

وأكدت الوزارة أن كل الإرساليات الواردة إلى محاجر الوزارة، تخضع للفحص المخبري، ويتم تدقيق المستندات والكشف للتأكد من سلامتها صحياً والحد من انتقال الآفات النباتية، تحت إشراف الأطباء البيطريين والمساعدين ومختصي المختبرات والمهندسين الزراعيين والفنيين.

وأفادت الوزارة أن امدادات وأسعار السلع الغذائية المختلفة من خضار وفاكهة ولحوم ودجاج وأسماك في الأسواق لم تتأثر بسبب الإجراءات الحالية، مؤكدة أن الجولات التفتيشية للفرق الميدانية التابعة للوزارة ستواصل أعمالها لمراقبة أسواق الخضار والفاكهة والمواد الغذائية للتأكد من وفرتها وسلامتها، وتطبيقاً للإجراءات الصحية.

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22:34ت م

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