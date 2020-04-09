السعودية اليوم / سمو وزير الخارجية : تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة حتى يوم الثلاثاء القادم 14 إبريل



الرياض 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية أنه امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو وزير الخارجية: إن هذا التمديد يأتي في إطار حرص القيادة -أيدها الله- على المواطنين الكرام في الخارج، وحرصاً على أن يستفيد جميع الراغبين بالعودة من هذه المنصة، والتي تؤكد العناية بشؤون المواطنين السعوديين في كل مكان.

وأضاف سموه: وزارة الخارجية وكافة الجهات المشاركة في تنفيذ برنامج عودة المواطنين في الخارج تواصل العمل على مدار الساعة لتكون عودة المواطنين آمنة وتسهيل الإجراءات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها معظم دول العالم.

واختتم سموه تصريحه بتمنياته بموفور الصحة وتمام السلامة لجميع المواطنين الكرام في كل مكان.

// انتهى //

22:30ت م

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الرياض 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية أنه امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بتسهيل عودة المواطنين السعوديين الراغبين بالعودة من الخارج، فقد تم تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة ( https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/s9094 ) حتى يوم الثلاثاء القادم ١٤ إبريل ٢٠٢٠، الساعة 5:00م بتوقيت المملكة.وقال سمو وزير الخارجية: إن هذا التمديد يأتي في إطار حرص القيادة -أيدها الله- على المواطنين الكرام في الخارج، وحرصاً على أن يستفيد جميع الراغبين بالعودة من هذه المنصة، والتي تؤكد العناية بشؤون المواطنين السعوديين في كل مكان.وأضاف سموه: وزارة الخارجية وكافة الجهات المشاركة في تنفيذ برنامج عودة المواطنين في الخارج تواصل العمل على مدار الساعة لتكون عودة المواطنين آمنة وتسهيل الإجراءات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها معظم دول العالم.واختتم سموه تصريحه بتمنياته بموفور الصحة وتمام السلامة لجميع المواطنين الكرام في كل مكان.// انتهى //22:30ت م0224

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو وزير الخارجية : تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة حتى يوم الثلاثاء القادم 14 إبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.