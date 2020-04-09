شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: تمديد مهلة استلام طلبات العودة حتى 14 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بتسهيل عودة المواطنين السعوديين الراغبين بالعودة من الخارج، أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة حتى يوم الثلاثاء 14 أبريل 2020.

وأضاف وزير الخارجية: "هذا التمديد يأتي في إطار حرص القيادة على المواطنين الكرام في الخارج، وحرصاً على أن يستفيد جميع الراغبين بالعودة من هذه المنصة، والتي تؤكد العناية بشؤون المواطنين السعوديين في كل مكان".

وتابع وزير الخارجية: "وزارة الخارجية وكافة الجهات المشاركة في تنفيذ برنامج عودة المواطنين في الخارج تواصل العمل على مدار الساعة لتكون عودة المواطنين آمنة وتسهيل الاجراءات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها معظم دول العالم".