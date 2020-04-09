8 خطوات لتعقيم سيارتك للوقاية من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد النظافة والتعقيم من أبرز الأسلحة لمحاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خاصة الممتلكات التي يتم استخدامها بصفة يومية. ويعد تنظيف السيارة من أبرز الخطوات التي يجب اتباعها لحماية العائلة من الفيروس وتوفير الحماية اللازمة لمستقلي السيارة. "العين الإخبارية" تعرض في هذا الفيديو 8 خطوات لتعقيم السيارة وحماية ركابها.

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