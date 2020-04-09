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ذكر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم (الخميس)، أن العجز في موازنة السلطة الفلسطينية سيصل إلى 1.4 مليار دولار؛ بسبب أزمة فيروس كورونا.
وتوقع "اشتية" في بيان نقلته "رويترز" بعد محادثات عن بعد مع سفراء وممثلي الدول لدى السلطة، أن تنخفض إيرادات الحكومة الفلسطينية 50 في المائة.
وسجلت الأراضي الفلسطينية 263 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 13 في قطاع غزة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.
واتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات منها إعلان حالة الطوارئ للشهر الثاني على التوالي وتعطيل المدارس والجامعات والسماح بالحركة فقط بين العاشرة صباحًا والخامسة مساءً ومنع التنقل بين المحافظات.فيروس كورونا الجديد
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 09:58 PM
"اشتية" توقع انخفاض 50 % من الإيرادات
ذكر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم (الخميس)، أن العجز في موازنة السلطة الفلسطينية سيصل إلى 1.4 مليار دولار؛ بسبب أزمة فيروس كورونا.
وتوقع "اشتية" في بيان نقلته "رويترز" بعد محادثات عن بعد مع سفراء وممثلي الدول لدى السلطة، أن تنخفض إيرادات الحكومة الفلسطينية 50 في المائة.
وسجلت الأراضي الفلسطينية 263 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 13 في قطاع غزة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.
واتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات منها إعلان حالة الطوارئ للشهر الثاني على التوالي وتعطيل المدارس والجامعات والسماح بالحركة فقط بين العاشرة صباحًا والخامسة مساءً ومنع التنقل بين المحافظات.
، "كورونا" سيفاقم العجز في موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.4 مليار دولار ،
المصدر : الخليج 365
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