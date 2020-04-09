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نفذت هيئة محافظة يدمة عدداً من اللوحات التوعوية والتوجيهية تتعلق بفيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة.
وفي التفاصيل، أكد رئيس هيئة يدمة الشيخ سعيد بن هويج آل فطيح، أن البرامج التي تنفذها الهيئة تأتي بمتابعة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، وتماشياً مع توجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وأوضح أن هذه البرامج تستهدف الرفع من مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم، والارتقاء بالتوعية الوقائية من خلال استخدام الوسائل المتاحة.
فيروس كورونا الجديد
"هيئة يدمة" تنفذ عدداً من اللوحات التوعوية حول فيروس كورونابندر آل فطيح الخليج 365 2020-04-09
نفذت هيئة محافظة يدمة عدداً من اللوحات التوعوية والتوجيهية تتعلق بفيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة.
وفي التفاصيل، أكد رئيس هيئة يدمة الشيخ سعيد بن هويج آل فطيح، أن البرامج التي تنفذها الهيئة تأتي بمتابعة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، وتماشياً مع توجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وأوضح أن هذه البرامج تستهدف الرفع من مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم، والارتقاء بالتوعية الوقائية من خلال استخدام الوسائل المتاحة.
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
09:05 PM
تهدف إلى رفع وعي المواطن والمقيم والارتقاء بالتوعية الوقائية
نفذت هيئة محافظة يدمة عدداً من اللوحات التوعوية والتوجيهية تتعلق بفيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة.
وفي التفاصيل، أكد رئيس هيئة يدمة الشيخ سعيد بن هويج آل فطيح، أن البرامج التي تنفذها الهيئة تأتي بمتابعة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، وتماشياً مع توجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وأوضح أن هذه البرامج تستهدف الرفع من مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم، والارتقاء بالتوعية الوقائية من خلال استخدام الوسائل المتاحة.
، "هيئة يدمة" تنفذ عدداً من اللوحات التوعوية حول فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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