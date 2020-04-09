، مكة .. "بندة": موظفونا الأربعة اكُتشفت إصابتهم بـ"كورونا" 11 شعبان وتأكدت النتائج 15 منه ،

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أصدرت شركة بندة للتجزئة بياناً جديداً توضح فيه الخطأ الذي وقع في بيانها أمس حول وقت اكتشاف ثلاث حالات مصابة لفيروس كورونا وسط عمالها.
وقالت الشركة في بيانها عبر موقعها الرسمي إنه "تم اكتشاف الحالات وعزلهم فوراً يوم 11 شعبان مع إبلاغ الجهات الرسمية بذلك ،وتبينت إيجابية النتائج يوم الأربعاء 15 شعبان الساعة 7 مساءّ، وتم إخلاء الموقع احترازياً وإغلاقه في تمام الساعة 8 مساءً"، مضيفة أن "هذا لتصحيح الخطأ غير المقصود في تاريخ بيان أمس لحرصنا على إعلانه".
وكانت الشركة أصدرت بياناً أمس عبر موقعها الإلكتروني ذكرت فيه أنه في الرابع عشر من شهر شعبان الجاري تم ملاحظة ارتفاع درجة حرارة 3 موظفين عند دخولهم، وتم عزلهم مباشرة احترازياً، مضيفاً أنه "بعد إجراء الفحوصات تَبَيّن إيجابية النتائج لهم، وتم إغلاق فرع بندة بالكعكية بمكة المكرمة؛ لضمان سلامة عملائنا وموظفينا".
فيروس كورونا الجديد
مكة .. "بندة": موظفونا الأربعة اكُتشفت إصابتهم بـ"كورونا" 11 شعبان وتأكدت النتائج 15 منهأحمد العبدالله الخليج 365 2020-04-09
أصدرت شركة بندة للتجزئة بياناً جديداً توضح فيه الخطأ الذي وقع في بيانها أمس حول وقت اكتشاف ثلاث حالات مصابة لفيروس كورونا وسط عمالها.
وقالت الشركة في بيانها عبر موقعها الرسمي إنه "تم اكتشاف الحالات وعزلهم فوراً يوم 11 شعبان مع إبلاغ الجهات الرسمية بذلك ،وتبينت إيجابية النتائج يوم الأربعاء 15 شعبان الساعة 7 مساءّ، وتم إخلاء الموقع احترازياً وإغلاقه في تمام الساعة 8 مساءً"، مضيفة أن "هذا لتصحيح الخطأ غير المقصود في تاريخ بيان أمس لحرصنا على إعلانه".
وكانت الشركة أصدرت بياناً أمس عبر موقعها الإلكتروني ذكرت فيه أنه في الرابع عشر من شهر شعبان الجاري تم ملاحظة ارتفاع درجة حرارة 3 موظفين عند دخولهم، وتم عزلهم مباشرة احترازياً، مضيفاً أنه "بعد إجراء الفحوصات تَبَيّن إيجابية النتائج لهم، وتم إغلاق فرع بندة بالكعكية بمكة المكرمة؛ لضمان سلامة عملائنا وموظفينا".
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
08:40 PM
أكدت أنها عزلتهم فور اكتشاف ارتفاع درجة الحرارة.. وتم إخلاء الموقع احترازياً
أصدرت شركة بندة للتجزئة بياناً جديداً توضح فيه الخطأ الذي وقع في بيانها أمس حول وقت اكتشاف ثلاث حالات مصابة لفيروس كورونا وسط عمالها.
وقالت الشركة في بيانها عبر موقعها الرسمي إنه "تم اكتشاف الحالات وعزلهم فوراً يوم 11 شعبان مع إبلاغ الجهات الرسمية بذلك ،وتبينت إيجابية النتائج يوم الأربعاء 15 شعبان الساعة 7 مساءّ، وتم إخلاء الموقع احترازياً وإغلاقه في تمام الساعة 8 مساءً"، مضيفة أن "هذا لتصحيح الخطأ غير المقصود في تاريخ بيان أمس لحرصنا على إعلانه".
وكانت الشركة أصدرت بياناً أمس عبر موقعها الإلكتروني ذكرت فيه أنه في الرابع عشر من شهر شعبان الجاري تم ملاحظة ارتفاع درجة حرارة 3 موظفين عند دخولهم، وتم عزلهم مباشرة احترازياً، مضيفاً أنه "بعد إجراء الفحوصات تَبَيّن إيجابية النتائج لهم، وتم إغلاق فرع بندة بالكعكية بمكة المكرمة؛ لضمان سلامة عملائنا وموظفينا".
، مكة .. "بندة": موظفونا الأربعة اكُتشفت إصابتهم بـ"كورونا" 11 شعبان وتأكدت النتائج 15 منه ،
المصدر : الخليج 365
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